https://news.day.az/world/1197984.html Нетаньяху согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа
Нетаньяху согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, что готов вести переговоры с палестинцами на основе мирного плана хозяина Белого дома.
Об этом передает ТАСС.
"Я согласен вести переговоры с палестинской стороной на базе этого мирного плана", - сказал премьер. "Если палестинцы готовы к признанию Израиля в качестве еврейского государства, Израиль готов к немедленному началу переговоров о мире", - добавил он.
По словам Нетаньяху, предлагаемая Трампом "сделка века" "обращается к корню конфликта - необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства".
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