Вьетнам временно прекратил прием туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса на территории соседней страны. Об этом сообщили в среду в департаменте туризма крупнейшей курортной провинции Кханьхоа, расположенной в центральной части Вьетнама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что всем местным туроператорам с 28 января было запрещено оказывать любые услуги, связанные с приемом новых тургрупп из Китая. Сейчас на территории провинции остаются несколько групп граждан КНР, прибывших в Кханьхоа до 27 января. С начала текущего года, согласно официальным данным, провинцию посетили около 29 тыс. туристов из Китая, а по итогам 2019 года их количество превысило 2,5 млн.

К настоящему времени во Вьетнаме было выявлено два случая заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. 23 января диагноз подтвердился у двух граждан КНР, один из которых прибыл во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя, где изначально была зафиксирована вспышка коронавируса. Один из заболевших - 28-летний молодой человек - уже поправился. На лечении в госпитале Чорей южного вьетнамского города Хошимина продолжает оставаться 66-летний пациент, состояние которого врачи оценивают как стабильное.