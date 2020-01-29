Вертолет, катастрофа которого на юге штата Калифорния унесла жизни девятерых человек, включая 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь, не был оборудован системой предупреждения столкновения с наземными препятствиями (TAWS) вопреки рекомендациям 15-летней давности. Об этом сообщила во вторник представитель Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США Дженнифер Хоуменди на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В марте 2004 года вертолет схожей модели - S-76A компании Sikorsky - потерпел катастрофу в Мексиканском заливе, тогда погибли десять человек. В марте 2006 года НУБТ рекомендовало Федеральному авиационному управлению (ФАУ) в обязательном порядке требовать установки TAWS на всех "зарегистрированных в США вертолетах с газотурбинным двигателем, рассчитанных на шесть пассажиров и более", уточнила Хоуменди. "Они (ФАУ - прим. ТАСС) не последовали рекомендации", - сказала представитель НУБТ и пояснила, что такой системой стали оборудовать лишь вертолеты скорой медицинской помощи.

"TAWS, конечно же, могла помочь", - заметила Хоуменди. Она признала, однако, что нельзя с уверенностью утверждать, что такая система точно могла предотвратить катастрофу в Калифорнии. Отчет об обстоятельствах и причинах трагедии будет опубликован через год-полтора, обещала представитель НУБТ.

Отдел судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подтвердил, что тела всех жертв катастрофы, включая Брайанта и его дочь, опознаны. Паталогоанатомическая экспертиза начата.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.