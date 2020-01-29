Число случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в столице Китая в среду достигло 102. Об этом информирует пекинский комитет по делам здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 91 зараженном в китайской столице и одном летальном исходе.

"С 12:00 28 января по 12:00 29 января в Пекине было выявлено 11 новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Все заболевшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывается помощь", - говорится в заявлении. Среди новых случаев заражения коронавирусом в Пекине - шесть мужчин и пять женщин. Самому старшему из пациентов 80 лет, самому младшему - 2 года.

Больше всего заболевших в Пекине в районе Хайдянь (23 человека), который считается студенческим районом Пекина - там расположено наибольшее количество университетов китайской столицы, а также в деловом районе Чаоян (19), где сосредоточено большинство дипломатических миссий и офисов иностранных компаний.

Согласно последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6 тыс. 12 человек. Число летальных исходов составило 132.