Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV. Как говорится в опубликованном в среду сообщении генерального консульства РФ в Гуанчжоу (южная китайская провинция Гуандун), ученые двух стран уже приступили к разработке вакцины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - указывается в заявлении.

РФ обсуждает с Китаем вопрос эвакуации россиян только из провинции Хубэй, добавили в генконсульстве.