IKEA временно закрывает половину своих магазинов в Китае из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на призыв китайского правительства по эффективному контролю распространения болезни IKEA с 29 января временно закроет около половины магазинов в Китае, - отмечено в сообщении компании Ingka, которая занимается эксплуатацией 90% всех универмагов IKEA. - Решение было принято с учетом ситуации после тщательного изучения вопроса". Персонал отправлен в оплачиваемый отпуск, также поясняется в пресс-релизе.

IKEA распространяет свою продукцию в Китае через 30 магазинов, в них работают 14 тыс. человек. Неделю назад в Ухане был закрыт первый универмаг компании. IKEA также ввела временный запрет для сотрудников на деловые поездки в эту страну и из нее.