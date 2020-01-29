Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines в среду заявила о временной отмене своих рейсов в Пекин и Шанхай из-за падения спроса на эти направления в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телекомпания CNBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что рейсы из Лос-Анжелеса будут отменены с 9 февраля по 27 марта.

В то же время рейсы из Далласа и Лос-Анджелеса до Гонконга пока сохраняются.