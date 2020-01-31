Природа Австралии начала оживать после пожаров - ФОТОРЕПОРТАЖ
Трогательные снимки, показывающие торжество жизни над смертью. "Зеленый" континент восстанавливается и оживает - на обгоревших деревьях появляются листочки, как символ победы жизни над смертью.
Жители Австралии делятся снимками того, как на обожженной земле, деревьях и пастбищах страны появляются первые ростки.
"Матушка-природа - сильная. Она восстанавливается вопреки всему", - пишут комментаторы в соцсетях.
Лесные пожары охватили Австралию в августе и достигли пика к Новому году.
Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений.
Огонь выжег территории, превышающие 20 млн га.
Жертвами огня стали 25 человек и не менее миллиарда животных.
По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится 100 лет.
В середине января на смену пожарам в страну пришли проливные дожди.
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