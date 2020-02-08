Родственники погибших в катастрофе украинского Boeing 737 в Тегеране потребовали от властей Ирана компенсации в 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд). Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным агентства, подан соответствующий иск.

Ответчиками заявлены сам Иран, духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи и элитные части ВС Ирана - силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В документе содержится предположение, что Иран "намеренно и сознательно" сбил самолет.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса Тегеран-Киев был случайно сбит иранской ракетой 8 января.

Жертвами крушения стали находившиеся на борту девять членов экипажа и 167 пассажиров, большинство которых - граждане Ирана и Канады.

Тегеран принес глубокие извинения за инцидент, отметив, что ПВО страны приняла самолет за крылатую ракету, а оператор принял неверное решение.

Позже стало известно, что виновник катастрофы находится в тюрьме.