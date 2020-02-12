Инвесторы второго по величине авиаперевозчика в Италии Air Italy договорились о ликвидации компании, сославшись на "постоянные и структурные проблемы на рынке", говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Решение было принято "единогласно", сообщил перевозчик, но в отдельном заявлении Qatar Airways, которая владеет 49%-ной долей в Air Italy, говорилось, что катарская сторона была готова поддержать перезапуск авиакомпании.

Air Italy, ранее известная как Meridiana, является второй по величине авиакомпанией страны после Alitalia. Региональный перевозчик Alisarda владеет оставшимися 51%.

Согласно действующим правилам, иностранные инвесторы не могут владеть более 49% европейской авиакомпании.

Qatar Airways, которая также имеет доли в других международных перевозчиках, в том числе China Southern и Cathay Pacific, приобрела свою долю в убыточной Air Italy в 2017 году и провела ребрендинг, превратив ее в авиакомпанию дальнего следования.

В прошлом году Air Italy заявила, что ожидает прибыльность "в ближайшее время", хотя авиакомпания также сообщала, что пострадала от проблем с самолетами Boeing 737 MAX.

Но расширение авиакомпании оказалось под пристальным вниманием в Вашингтоне, где законодатели заявили, что ее маршруты в США нарушили соглашение между крупнейшими американскими перевозчиками и авиакомпаниями Персидского залива.

В рамках процесса ликвидации, юридически отличающегося от банкротства, поставщики и персонал получат все причитающиеся им выплаты, и в конце процесса у компании не останется непогашенных задолженностей.

Air Italy сообщила, что рейсы будут продолжаться до 25 февраля, в то время как рейсы, забронированные на более поздние даты, будут возмещены или произведены другими перевозчиками.