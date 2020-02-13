Британские регуляторы ведут расследование в отношении главы банка Barclays американца Джеса Стейли из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Barclays, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между господином Стейли и господином Эпштейном были предметом проверки со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), на вопросы которого компания дала необходимые ответы, - говорится в документе. - После этого FCA совместно с Управлением пруденциального надзора начали продолжающееся до сих пор расследование, касающееся того, как господин Стейли охарактеризовал свои отношения с Эпштейном в беседе с представителями компании, и как эти отношения были впоследствии описаны в ответе компании FCA".

В Barclays отмечают, что Стейли по-прежнему пользуется полным доверием руководства банка, которое еще летом прошлого года получило от него исчерпывающие объяснения, касающиеся его профессиональных связей с Эпштейном. Последний обвинялся властями США в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а в августе прошлого года покончил с собой. По словам Стейли, ему приходилось работать с Эпштейном до того, как он занял свою нынешнюю должность в 2015 году. До этого Стейли работал на американский банк J. P. Morgan.

Эпштейн был задержан в США 6 июля 2019 года. Американская прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число его друзей и знакомых входило огромное число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере.