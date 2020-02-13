https://news.day.az/world/1202787.html Министр финансов Британии подал в отставку
Министр финансов Британии подал в отставку
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку в рамках перестановок в британском правительстве. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель минфина Британии, передает Day.Az.
"Да, Джавид подал в отставку с поста министров финансов", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что новым министром финансов будет назначен Риши Сунак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг проводит перестановки в правительстве, новый состав кабинета министров соберется на заседание в пятницу.
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