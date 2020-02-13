Предварительные результаты исследований китайских ученых говорят о том, что заразившиеся новым типом коронавируса беременные женщины, предположительно, не передают его плоду. Об этом сообщается в материале, опубликованном медицинским журналом Lancet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые из Китая рассмотрели случаи девяти женщин, зараженных коронавирусом. Все из них родили здоровых детей. Исследователи изучили мазки из носоглоток новорожденных, околоплодную жидкость, пуповинную кровь и образцы грудного молока. Ни один из образцов не показал наличие коронавируса у новорожденных.



Госкомитет по здравоохранению КНР постановил, что дети, родившиеся у женщин с коронавирусом или с подозрением на наличие вируса, должны быть изолированы на протяжении по меньшей мере двух недель.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом, выявленных у новорожденных в Китае. Младшему из них поставили диагноз через 36 часов после рождения, старшему - через 17 дней. Однако не было никаких доказательств вертикальной передачи вируса от матери к ребенку. Сообщается, что один из них находился в тесном контакте с двумя заболевшими после рождения, не исключается взаимодействие с зараженными и второго ребенка.



Тем не менее, как говорится в материале, слишком мало случаев было изучено за короткий период времени, поэтому необходимо продолжать исследования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.

