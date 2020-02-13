Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса в Японии. Это вторая смерть от COVID-2019 за пределами Китая, сообщил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като. Об этом сообщает издание The Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он рассказал, что погибшей от коронавируса женщине было около 80 лет. По словам Като, она не имела никакого отношения к провинции Хубэй, с которой началось распространение смертельной болезни.

Отмечается, что женщина легла в японскую больницу с пневмонией еще 1 февраля. Ее состояние резко ухудшилось 12 февраля, на следующий день японка умерла. Власти страны расследуют обстоятельства ее смерти.

The Japanese Times добавляют, что женщина была на лайнере Diamond Princess, который стоит на якоре у берегов Японии. Ранее власти страны приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные останутся на лайнере до истечения срока карантина.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Первый случай смерти от вируса за пределами Китая произошел на Филиппинах. Погибшему мужчине было 44 года.

По последним данным, всего вирусом COVID-2019 заражено больше 60 тысяч человек, число умерших превысило 1370. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.