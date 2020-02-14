С 14 февраля вступил в силу запрет на чартерное авиасообщение с Китаем для российских авиакомпаний. "Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о запрете", - сообщили в Росавиации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года для российских авиакомпаний запрещены чартерные пассажирские перевозки с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. "Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился", - уточнили в Росавиации.

Регулярное авиасообщение между Россией и Китаем было прекращено с 1 февраля из-за коронавируса. До 14 февраля российские авиакомпании работали только для вывоза из Китая граждан РФ домой.

Сейчас только 228 гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. Ранее рейсы в Китай выполняли российские авиакомпании "Нордстар", "Икар", "Северный ветер", "ИрАэро", "АзурЭйр", "АйФлай", "Сибирь" и "Уральские авиалинии".

Только "Аэрофлот" продолжает полеты по маршрутам между Шереметьево и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом. Ранее Минтранс предложил авиакомпаниям 1,6 миллиарда рублей для компенсации за отмену рейсов в Китай.