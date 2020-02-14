Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма пожертвовал еще 10 миллионов юаней (около 1,43 миллиона долларов) на разработку лекарственных препаратов против нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении фонда в соцсети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соглашение подписано между фондом Джека Ма, Институтом респираторных заболеваний города Гуанчжоу, компанией Alibaba Cloud и медицинским фондом главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня.

"Соглашение между четырьмя сторонами предусматривает реализацию двух отдельных проектов, и с этой целью команде академика Чжун Наньшаня предоставляется финансовая поддержка в размере 10 миллионов юаней. Проекты направлены на ускорение исследований и разработок новых лекарств и ключевых технологий для клинического лечения", - говорится в заявлении.

Alibaba Cloud в свою очередь бесплатно предоставит все вычислительные мощности, необходимые для исследований по разработке новых лекарств и изучения последовательности расположения генов.

"Мы глубоко убеждены, что благодаря совместным усилиям каждой из сторон, мы сможем добиться важного прорыва в исследованиях и разработке новых препаратов и ключевых технологий клинического лечения для борьбы с новым коронавирусом", - указано в заявлении.

В конце прошлого месяца фонд уже выделил 100 миллионов юаней (около 14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины против нового типа коронавируса.