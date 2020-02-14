https://news.day.az/world/1203204.html 14 детей сгорели заживо в детском доме - страшная трагедия на Гаити
14 детей сгорели заживо в детском доме - страшная трагедия на Гаити
Четырнадцать детей погибли при пожаре, который произошел в детском доме на Гаити, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что пожар произошел в четверг вечером в детском доме при церкви. По словам гендиректора института социального благополучия и исследований Ариэль Вильдруан, детский дом, где произошла трагедия, не имел разрешения работать. Причиной пожара мог стать несчастный случай.
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