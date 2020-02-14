Американские финансовые санкции могут перестать действовать на союзников и оппонентов в ближайшие 5-20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, с таким предположением выступил и. о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.

Он отметил, что санкции - это инструмент, которым страна пользуется периодически при давлении на оппонентов. При этом многие санкционные меры связаны с долларом. По его словам, санкции служат наказанием за все: как за киберпреступления, так и за использование оружия массового поражения. В связи со всем этим они вскоре могут утратить свою силу.

"Есть весьма реальный риск, что инструмент... может быть не таким действенным", - подчеркнул Хогланд.