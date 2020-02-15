Первые военные учения 2020 года стартуют в Венесуэле, они продлятся 15-16 февраля.

Как сообщил накануне президент страны Николас Мадуро, в них примут участие более 2,3 миллиона человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Учения проводятся для защиты права на мир, уточнил Мадуро. По его словам, в настоящее время Венесуэла подвергается различным рискам. В частности, актами насилия и терроризма стране, по его словам, угрожает Бразилия и Колумбия.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.