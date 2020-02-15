Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 54,4 тыс., 1457 человек из них умерли, выздоровели 4774 жителя. Об этом сообщил в субботу комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее власти проинформировали более чем о 51,9 тыс. заболевших, 1318 (с учетом скорректированной статистики) жертвах и 3862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил около 2,67% вместо 2,53% днем ранее.