Два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7 зарегистрированы с разницей в 5 минут в субботу на восточном побережье Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый подземный толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 19.00 по местному времени в уезде Хуалянь, второй - магнитудой 4,7 - последовал через пять минут в этом же районе. Эпицентр землетрясения в обоих случаях располагался на глубине 10 километров. В то же время Геологическая служба США информирует, что магнитуда подземных толчков составила 5,7. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.