Афганистан готов к возможному сокращению американского военного присутствия в стране, заявил афганский президент Мохаммад Ашраф Гани, передает РИА Новости.

"Мы готовы к этому. Около 94 процентов всех операций уже проводятся самими афганскими силами", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос о том, на какие сокращения американского присутствия Кабул согласен, Гани заявил, что все будет зависеть от условий в стране.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.