https://news.day.az/world/1203514.html Канада эвакуирует граждан с помещенного в карантин лайнера в Японии

Канада эвакуирует граждан с помещенного в карантин лайнера в Японии

В мире, 16 февраля 2020 10:47 335

Власти Канады готовят чартерный самолет для эвакуации своих граждан с круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Канады, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Канады очень серьезно относится к здоровью и безопасности своих граждан, находящихся как на территории страны, так и за рубежом. В свете чрезвычайных обстоятельств, в которых оказались наши граждане на борту лайнера Diamond Princess, мы делаем все необходимое для возвращения канадцев из Японии, а также обеспечиваем необходимые меры для предотвращения и сдерживания распространения нового типа коронавируса в стране", - приводит сайт заявление министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

Как отмечается в пресс-релизе, перед посадкой в самолет пассажиры судна должны будут пройти необходимые проверки. Тех, у кого будут выявлены симптомы коронавируса, не допустят на борт. Кроме того, по прибытии в Канаду эвакуированных граждан ожидает 14-дневный карантин.

Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess выросло уже до 355 человек. Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердился коронавирус. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название-COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек.

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