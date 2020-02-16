Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он указал, что, к примеру, в Ухане 28 января доля тяжелобольных составляла 32,5% от общего числа зараженных, а по состоянию на 15 февраля этот показатель упал до 21,6%. В Хубэе 27 января в тяжелом состоянии были 18,4% от всех пациентов, по состоянию на 15 февраля - 11,1%.

"Эти изменения свидетельствуют о том, что усилия по профилактике и борьбе с заболеванием уже дают результаты", - подчеркнул он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.