Телеканал Sigma сообщает со ссылкой на официального представителя полиции, что целью нападавшего был известный предприниматель, его имя не называется. Предприниматель покинул кафе за 20 минут до нападения. Никто из раненых не связан с предпринимателем, они сидели за соседним столиком и пострадали случайно, сообщает канал.