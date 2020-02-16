https://news.day.az/world/1203582.html На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
Покушение на убийство совершено минувшей ночью в курортном городе Айа-Напа на Кипре, ранены четыре человека, сообщила кипрская полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Около двух часов ночи в воскресенье преступник в маске пешком подошел к кафе и открыл огонь по посетителям, которые находились внутри", - говорится в сообщении полиции.
Серьезные ранения получила 26-летняя женщина - гражданка Греции и трое мужчин - греки-киприоты, они госпитализированы, их жизнь вне опасности, сообщила полиция.
Телеканал Sigma сообщает со ссылкой на официального представителя полиции, что целью нападавшего был известный предприниматель, его имя не называется. Предприниматель покинул кафе за 20 минут до нападения. Никто из раненых не связан с предпринимателем, они сидели за соседним столиком и пострадали случайно, сообщает канал.
По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
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