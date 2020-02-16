Технология китайской компании Huawei по развитию нового поколения связи 5G угрожает ценностям США из-за своей дешевизны, Вашингтону нужно выработать альтернативу на этот вызов совместно с международными партнерами. С такой позицией в воскресенье спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не должны продавать наши ценности из-за дешевизны этой компании, которая находится в руках китайского руководства, - сказала Пелоси на пресс-конференции в ответ на просьбу назвать альтернативные варианты в противовес Huawei. - У нас должно быть это (альтернатива - прим. ТАСС). Надо это делать на основе международного подхода".

По ее словам, представители властей США придерживаются единой позиции по отношению к Huawei, которая, как считают в Вашингтоне, несет угрозу нацбезопасности, экономике и ценностям США. "В сфере национальной безопасности у меня есть очень глубокие обеспокоенности в деле предоставления телекоммуникационных сетей правительству Китая. Я также думаю, что использование Huawei относится к экономической угрозе. Это же более дешево", - добавила она.

Пелоси особо констатировала, что Huawei предлагает дешевую технологию, которая представляет опасность демократии США и угрожает ей.