Британское правительство считает чрезмерными и смехотворными обозначенные Брюсселем условия для заключения соглашения о свободной торговле между Соединенным Королевством и ЕС.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в кабинете премьер-министра Бориса Джонсона.

По информации телеканала, в ЕС хотят, чтобы Лондон продолжал на постоянной основе подчиняться европейским правилам субсидирования, а также предоставил Брюсселю возможность следить за их соблюдением. Кроме того, в Брюсселе требуют от Лондона соблюдения европейских стандартов налогообложения. При этом в британском кабмине обращают внимание на то, что подобные требования не предъявлялись к Канаде, Южной Корее и Японии, c которыми Евросоюз уже заключил соглашения о свободной торговле. Ранее члены британского правительства, а также его глава неоднократно заявляли, что в ходе торговых переговоров с Брюсселем Великобритания не будет брать на себя обязательств строго следовать правилам и предписаниям ЕС.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предложить Великобритании беспрецедентные условия доступа к единому рынку, однако подчеркнула, что для этого Лондон должен будет гарантировать соблюдение справедливых условий конкуренции, социальных, природоохранных и иных стандартов, действующих в Евросоюзе.

Торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны стартовать в начале марта, однако могут быстро застопориться из-за несовпадения позиций сторон. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, после чего начался переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и продлевать его в Лондоне не собираются несмотря на предупреждения о том, что остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров.