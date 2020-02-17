https://news.day.az/world/1203657.html Британия и ЕС на переговорах «будут рвать друг друга на части» - МИД Франции
Британия и ЕС на переговорах «будут рвать друг друга на части» - МИД Франции
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что переговоры ЕС и Великобритании об отношениях между ними после Brexit будут сложными.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его мнению, это касается переговоров, которые собирается начать Евросоюз "по вопросам торговли и по механизму будущих отношений".
"Мы будем рвать друг друга на части", - заявил Ле Дриан. .
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