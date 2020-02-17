https://news.day.az/world/1203659.html Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо
Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо
Сирийские военные полностью взяли под полный контроль населенные пункты вокруг города Алеппо, передает телеканал al-Mayadeen.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что это произошло впервые с 2012 года.
"Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун", - говорится в сообщении.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, но террористы продолжали обстреливать кварталы, в результате чего гибли мирные жители и наносился значительный материальный ущерб.
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