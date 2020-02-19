В аэропорту Торонто совершил аварийную посадку лайнер A319. Самолет благополучно приземлился без одного из колес шасси. Борт компании "Эйр Канада" со 120 пассажирами и пятью членами экипажа следовал рейсом из Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К месту приземления были стянуты пожарные машины и спасатели. К счастью, в результате этого ЧП никто не пострадал.