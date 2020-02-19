https://news.day.az/world/1204345.html Самолет авиакомпании Air Canada приземлился в Торонто без одного колеса
Самолет авиакомпании Air Canada приземлился в Торонто без одного колеса
В аэропорту Торонто совершил аварийную посадку лайнер A319. Самолет благополучно приземлился без одного из колес шасси. Борт компании "Эйр Канада" со 120 пассажирами и пятью членами экипажа следовал рейсом из Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
К месту приземления были стянуты пожарные машины и спасатели. К счастью, в результате этого ЧП никто не пострадал.
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