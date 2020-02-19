Из аэропорта Дамаска в среду вылетел пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это первый рейс, который примет аэропорт Алеппо за последние восемь лет.