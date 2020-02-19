https://news.day.az/world/1204452.html Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет
Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет
Из аэропорта Дамаска в среду вылетел пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо.
Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Это первый рейс, который примет аэропорт Алеппо за последние восемь лет.
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