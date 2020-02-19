Российская компания "Газпром" рекордно заняла денег, разместив десятилетние евробонды на сумму два миллиарда долларов со ставкой 3,25 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, передает Day.Az.

Выпуск стал крупнейшим из всех, находящихся в обращении. Кроме того, это первый выпуск еврооблигаций с февраля прошлого года, когда газовый монополист занял 1,25 миллиарда долларов на семь лет под 5,15 процента. Шулаков добавил, что нынешнее размещение - крупнейшее среди российских эмитентов за последнее время.

Представитель Газпромбанка сообщил, что наибольший интерес к бондам проявили американские инвесторы, на долю которых пришлась треть выпуска. Еще около 42-43 процентов приобрели инвесторы из Европы и Азии, российские игроки выкупили чуть более 20 процентов бондов.

По словам Шулакова, спрос на бумаги "Газпрома" превысил предложение почти в три раза и составил более 5,6 миллиарда долларов. Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.