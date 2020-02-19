Крупнейший производитель автомобилей в Великобритании - компания Jaguar Land Rover (JLR, "Ягуар ленд ровер") - заявил о риске остановки производства в стране через две недели из-за нехватки ключевых компонентов из Китая в результате вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщает в среду газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на руководство автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Jaguar Land Rover, чтобы не допустить остановки трех своих заводов в Соединенном Королевстве, на которых ежегодно производится 365 тыс. машин, ввозит самолетами в чемоданах необходимые детали. По словам исполнительного директора Jaguar Land Rover сэра Ральфа Шпета, компания будет продолжать выпускать автомобили в течение ближайших двух недель, а затем у нее возникнут проблемы с деталями, которые создадут "риск для всего производства".

"Мы доставляем компоненты в чемоданах из Китая в Великобританию по воздуху, чтобы просто быть уверенными в том, что они есть", - заявил Шпет. На минувшей неделе на заводах компании недоставало, по его словам, 38 компонентов. Подобная транспортировка гораздо быстрее, чем морем, но обходится значительно дороже и возможна лишь при гораздо меньших объемах. Одним из важнейших компонентов на данный момент он назвал брелки автосигнализации.

"Если у нас будет недоставать ключевых компонентов, то риск [остановки] нависнет над всем производством", - констатировал Шпет, по словам которого цепочки поставок оказались разорванными вследствие коронавируса. Он проинформировал, что в компании в связи с этим создана специальная группа специалистов для решения проблем и мониторинга ситуации. "Однако никто не может предсказать, что нас ждет в будущем", - добавил Шпет.

Исполнительный директор JLR также сказал, что компания решила возобновить производство машин в Китае на следующей неделе.