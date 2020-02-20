Власти Австралии еще на одну неделю продлили запрет на въезд на территорию страны всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан, на фоне распространения нового коронавируса, сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Изначально Австралия ввела двухнедельный запрет с 1 февраля, после чего он был продлен до 22 февраля. Согласно новому решению, запрет продолжит действовать с 23 по 29 февраля. Ранее сообщалось, что на территории Австралии были подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Восемь из числа заразившихся уже излечились и были выписаны из больниц. Состояние остальных оценивается как стабильное. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.