В результаты стрельбы в двух барах в немецком городе Ханау около Франкфурта-на-Майне погибли девять человек, сам стрелок найден мертвым у себя дома, там же обнаружено еще одно тело. Еще несколько человек получили серьезные ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, по данным газеты Bild, подозреваемый расстрелял нескольких человек в курительной комнате кальянной "Midnight" в центре города, еще несколько человек были убиты в круглосуточном заведении "Arena Bar & Cafe".

По предварительным данным, у стрелка была охотничья лицензия, в его машине найдены боеприпасы. Имеется информация, что подозреваемый - немец. Как сообщает Bild, высказывания в прощальной записке и видео мужчины имеют праворадикальный характер.

В полиции заявили, что пока нет оснований предполагать, что у него были сообщники. Его мотивы устанавливаются.