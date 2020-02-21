Стрельба в жилом комплексе для пенсионеров в США, есть погибший и раненые
Неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе для людей пенсионного возраста в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо), один человек погиб, трое получили ранения, предполагаемый стрелок найден мертвым, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (ночь на пятницу мск) в комплексе Portstewart Apartments, где проживают пожилые люди. По данным полиции, пострадавшие, среди которых полицейский, доставлены в больницу. Сотрудник полиции получил травмы, не угрожающие жизни, о состоянии других пострадавших не сообщается.
Полиция подчеркивает, что предполагаемый стрелок найден мертвым, угрозы безопасности нет.
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