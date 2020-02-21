Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.

Согласно информации, Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе.

Глава турецкого государства заявил, что путь к урегулированию в Идлибе лежит через полную реализацию Сочинского меморандума.

Лидеры Турции и РФ выразили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.

Стороны также обсудили события в Ливии.