В Париже столкнулись с нашествием клопов. Французское правительство начало кампанию по борьбе с насекомыми в домах и гостиницах столицы. Чиновники даже открыли горячую линию, чтобы консультировать население, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нас всех это может коснуться", - предупредили власти страны на сайте, посвященном проблеме с паразитами. С недавнего времени клопов стали замечать в школах, больницах и кинотеатрах. По данным профсоюза работников по борьбе с вредителями, только в 2018 году (последний год, когда собирали статистику) были обработаны помещения по 400 тысячам адресов - на треть больше, чем в 2017 году.

Бывший кандидат в мэры города Бенджамин Гриво уделил этой проблеме особое внимание в ходе своей избирательной кампании. Он рассказал журналистам, как его семья прошла через "кошмарное нашествие клопов", борьба с которыми заняла около трех месяцев. "Масштаб этой проблемы - известная всем тайна, о которой парижане стыдятся говорить", - пишет Metro UK.

Благодаря проводимой дезинсекционной кампании в 1950-х годах насекомые во Франции были почти уничтожены. Однако спустя несколько лет они вернулись из-за обретенной резистентности к химическим веществам. Министерство жилищного строительства сообщило, что популяция клопов могла увеличиться в связи с популярностью блошиных рынков и наплыва туристов.