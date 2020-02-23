Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az.

Сейсмические толчки ощущались на одном из участков Хойского района провинции Западный Азербайджан, на границе с Турцией. Землетрясение зафиксировано в 09:22 по местному времени, очаг подземных толчков залегал на глубине 6 километров.

О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.