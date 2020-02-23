Число умерших в Иране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, возросло до 18. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на иранские источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу представитель минздрава республики Киянуш Джаханпур информировал о 28 случаях заражения коронавирусом нового типа и пяти летальных исходах. Сегодня число заразившихся уже достигло 43. Сообщения о первых в Иране случаях заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, появились 19 февраля.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро воскресенья, число жертв коронавируса в КНР возросло до 2442, выздоровели 22888 человек, количество заболевших достигло 76936.