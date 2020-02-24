https://news.day.az/world/1205683.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Ван, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Башкале. Очаг залегал на глубине 6,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре