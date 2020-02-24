Армия обороны Израиля наносит удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад", сообщили израильские военные, передает РИА Новости.

"ЦАХАЛ в данный момент наносит удары по целям "Исламского джихада" в секторе Газа", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах несколько минут назад вновь прозвучали в приграничных к Газе населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот. За первые две волны обстрелов по Ашкелону и приграничным поселкам была выпущена 21 ракета, 13 из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Мэрия Ашкелона отменила из-за обстрелов школьные занятия в понедельник.

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора. В армии заявили, что эта группа уже участвовала в попытках разместить взрывчатку на границе.