За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились еще 18 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Гуме заразились 8, Тегеране - 3, Хамадане - один и по два человека - в Центральной провинции, Исфахане и Гилане.

Джаханпур сказал, что вчера от коронавируса скончались 4 человека.

Он отметил, что число заразившихся в Иране достигло 64 человек.

По его словам, скончавшиеся были жителями Гума или прибывшими туда из других мест.

Джаханпур добавил, что ни в одном городе не был объявлен карантин, и в случае необходимости в городе Гум будут введены соответствующие ограничения.