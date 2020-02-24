Европейская комиссия ограничила командировки своих сотрудников в Китай в связи с распространением коронавируса, а также предусмотрела специальный график для тех, кто возвращается из этих стран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается Китая, Гонконга и Макао, то мы не рекомендуем командировки для наших сотрудников, кроме случаев крайней необходимости. Что касается сотрудников, возвращающихся из этих стран, мы им разрешаем 14 дней работать из дома", - сказал представитель пресс-службы ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.