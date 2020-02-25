Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов отдать распоряжение о начале масштабной военной операции в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать израильские населенные пункты.

Как передает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр в ходе поездки в город Ариэль.

"Мы нанесли удар по Газе и по Сирии прошлой ночью... Помимо серьезных ударов, которые мы наносим нашим врагам, ХАМАС и "Исламский джихад" должны понимать - мы не позволим этому продолжаться. Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва - мы приведём в действие подготовленный нами план масштабной военной кампании", - заявил Нетаньяху.

"Война - это последнее средство. Я не спешу принимать такие решения. Я знаю цену, которую платят наши солдаты и семьи погибших. Это последнее средство, но если нет выбора, мы к нему прибегнем", - сказал Нетаньяху. Заявление распространила его канцелярия.

Заявление премьер-министра прозвучало на фоне непрекращающихся обстрелов израильской территории из палестинского анклава. За сутки противостояния с палестинскими группировками по населенным пунктам юга Израиля из сектора Газа были выпущены десятки ракет. Израильская армия атаковала объекты "Исламского джихада" в Газе и в Сирии.