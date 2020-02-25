Первый раунд переговоров о будущем партнерстве между ЕС и Британией пройдет со 2 по 5 марта в Брюсселе. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник переговорщик от ЕС Мишель Барнье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первый раунд переговоров ЕС-Британия пройдет в Брюсселе с понедельника по четверг", - сказал Барнье.

Он пояснил, что цели спешить с заключением соглашения нет. "Мы не заключим это соглашение любой ценой... Мы методично и спокойно будем настаивать на взаимовыгодном партнерстве", - подчеркнул европереговорщик. Он добавил, что "времени мало". "Времени очень мало, на таком графике настояла Британия, это сложные, многогранные переговоры", - указал Барнье.

Во вторник Евросовет утвердил мандат на переговоры с Британией о будущем партнерстве после Brexit.

