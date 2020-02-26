В Министерстве иностранных дел Италии оценили опасность туров в страну из-за угрозы эпидемии коронавируса. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ведомство не дает никаких рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напоминает, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина. В их числе оказались Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбьо и другие населенные пункты, расположенные к юго-востоку от Милана. Жителям запрещено выезжать из этих городов и рекомендуется оставаться дома.

25 февраля стало известно, что общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек - это самое большое число среди стран Европы. Скончались 11 заболевших.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,1 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи - излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.