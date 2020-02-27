Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом со ссылкой на медиков сообщило в четверг агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



По его сведениям, инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчина находится на домашнем карантине.