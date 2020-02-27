Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций, введенных США против китайской компании в мае 2019 года. Как сообщает Android Authority со ссылкой на немецкий портал Finanzen, с такой просьбой к правительству США обратился вице-президент Google по Android Самир Сама, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Правда, пока реакции от Белого дома не последовало.

На такой шаг Google решилась после того, как правительство США стало выдавать отдельным американским компаниям временные разрешения на ведение бизнеса с Huawei. Так, в ноябре 2019 года США разрешили Huawei ставить операционные системы Windows на свои ноутбуки линейки MateBook.

С одними из самых больших сложностей, возникших из-за санкций США, Huawei столкнулась в связи с запретом на использование ПО Google Mobile Services на своих новых телефонах и планшетах. Китайцы активно развивают собственную альтернативу - Huawei Mobile Services и магазин приложений App Gallery вместо недоступного им теперь Google Play Market. Но, как отметил генеральный директор подразделения потребительской электроники Huawei Consumer Business Group Ричард Ю, в случае возобновления сотрудничества с Google компания немедленно обновит смартфоны серии Mate 30, вернув на них сервисы американской компании.

Напомним, что санкции правительство США ввело после того, как компанию Huawei обвинили в шпионаже. Китайская компания обвинения отрицает.