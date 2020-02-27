Глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Слова политика приводит агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мой тест на коронавирус положительный", - сказал он. Депутат добавил, что "в настоящий момент находится на карантине". "Надеюсь, что скоро наше государство при поддержке народа сможет очистить от коронавируса страну", - отметил он.

Во вторник депутат Меджлиса Махмуд Садеки заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, о наличии заболевания сообщил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано по меньшей мере 19 летальных исходов.